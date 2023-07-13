Akyazı'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre drift atarken Osman Yıldırım (25) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.