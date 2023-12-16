Akyazı'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direğe çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Pazarköy Mahallesi'nde Emirhan Kumaş idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil direğe çarptı.
Aracın sürücüsü ve yolculardan Abdulkerim Tekin, Efe ve Samet Sağlam yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.