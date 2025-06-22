Akyazı'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Akyazı'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki Furkan Kaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü jandarmaya teslim oldu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Kaya (20), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametine giden Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile C.B. (52) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kask taktığı görülen Kaya'nın kullandığı motosiklet, otobüs durağına çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü C.B., jandarmaya giderek teslim oldu. Furkan Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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