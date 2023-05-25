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Akyazı'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı

Akyazı'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Ömercikler Mahallesi 8012. Sokak'ta Yusuf P. idaresindeki 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada emekli öğretmen Hasan A'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hasan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, geri manevra yapan kamyonetin Hasan A'ya çarpması, adamın yere düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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