Akyazı'da Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde E.E. (32) yönetimindeki 54 HL 061 plakalı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet, yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan orman muhafaza memurları sürücü E.E. ile R.Ş. (29), Ö.Ö. (27), S.K. (22) ve Ö.K. (26), sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.