Üye Girişi
Haberler

Akyazı'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Akyazı- Ormanköy yolu hayvan pazarına yakın mevkide meydana geldi. Barış Yaylı idaresindeki 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 D 5445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken; sürücülerden Yaylı aracında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve Yaylı sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Sürücülerden Barış Yaylı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yayla'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Otomobil Sakarya trafik Akyazı Güncel Kaza

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin
Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title