Akyazı'da İnşaat Çalışmasında İşçi Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi Nafız Ozkul hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden yol çalışmasında görev yapan Nafız Özkul isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar ve derin yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarını büyük zorlukla yürüttü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Özkul'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.