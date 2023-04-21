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Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Batakköy Caddesi'nde Abdulhalim U. idaresindeki 34 LL 2357 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Eray Ç'nin kullandığı 54 AHK 447 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri

Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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