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Akyazı'da İçki İçen Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Akyazı'da İçki İçen Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde içki içen gruplar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda emekli polis memuru ve bir vatandaş yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde içki içen grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akyazı ilçesi Mudurnu Çayı kenarında meydana geldi. İçki içen bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan emekli polis memuru İ.Y. ile Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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