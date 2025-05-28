Akyazı'da Emekli Polis Memuruna Minibüs Çarptı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen emekli polis memuru Recep Salman, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarından Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yola aniden çıkan emekli polis memuru Recep Salman'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 S 2912 plakalı servis minibüsü çarptı. Minibüsün aynası yüzüne çarpan Salman yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru ilk müdahalenin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.