Akyazı'da drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken kaza yapan sürücünün ehliyetine el konuldu, 22 bin lira ceza uygulandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu, 22 bin lira ceza uygulandı.

Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde otomobiliyle seyreden U.K, drift yaparken Osman Yıldırım (25) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü U.K. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilen U.K'nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu, 22 bin lira idari para cezası verildi.