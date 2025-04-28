Akyazı'da Damat ile Kayınpeder Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan kayınpeder hayatını kaybederken, damat ve bir komşuları yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan Turan Kılıçkan (64), damadı Yusuf Osman A. (37) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Yusuf Osman A., kayınpederi Turan Kılıçkan'ı bıçakla yaraladı. Turan Kılıçkan ise damadı Yusuf Osman A.'yı tabancayla ayaklarından vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen komşuları K.G. de yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

durumu ağır olan Turan Kılıçkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Osman A. ve komşuları K.G. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.