Akyazı'da Cip ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Akyazı ilçesi Gebeş mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GSD 625 plakalı cip ile 34 BSB 740 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yoldaki ulaşım 1 saat sonra normale döndü.