Akyazı'da Çatırdayan Bina Tahliye Edildi

Akyazı'da Çatırdayan Bina Tahliye Edildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, duvarlarından çatırdama sesleri gelen ve camları çatlamaya başlayan 2 katlı bina tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı. İnceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, duvarlarından çatırdama sesleri gelen ve camları çatlamaya başlayan 2 katlı bina tahliye edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Eski Sinema Sokağı'nda meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu binaya gelen işletmeciler, 2 katlı binanın duvarlarından gelen çatırdama seslerini duydu. Binanın camları da çatlarken, iş yeri sahipleri panikle dışarıya çıkıp durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Akyazı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik amacıyla boşalttığı binanın bulunduğu sokak, Akyazı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Binada AFAD ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
