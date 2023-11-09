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Akyazı'da Büyükbaş Hayvana Eziyet Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Akyazı Kaymakamlığı tarafından şüphelilere toplamda 18 bin 216 lira idari ceza uygulandı.