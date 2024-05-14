Akyazı'da boya varili patlaması sonucu bir orman işçisi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya varilinin patlaması sonucu yaralanan 3 orman işçisinden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda, 6 Mayıs'ta ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varilin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi Selçuk Yılmaz (44), dün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, Akyazı Hastane Mahallesi Yeşildirek Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aynı hastaneye kaldırılan diğer işçiler F.Y. ve A.K.T'nin ise tedavisi sürüyor.