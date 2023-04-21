Akyazı'da bayramlaşma programı düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla program yapıldı.

Akyazı Kaymakamlığı koordinesinde Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yıldırım, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen İlhan Girgin, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Şinasi Bayraktar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri, görev başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.