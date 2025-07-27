Akyazı'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Akyazı'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden ATV'nin sürücüsü Aziz Yusuf, takla atan araçta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan ATV'nin sürücüsü Aziz Yusuf (51), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akyazı Keremali Yaylası yolunda meydana geldi. Aziz Yusuf yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz Yusuf, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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