Akyazı'da arı kovanı yüklü traktör kaza yaptı, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arı kovanı yüklü traktörün aksı koparak kaza yapması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aks kopması sonucu kaza yapan arı kovanı yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

Altındere Osmanağa Mahallesi Atakbaşı mevkisinde arı kovanlarıyla tarladan dönen İsmail E. yönetimindeki traktörün aksı seyir halindeyken koptu.

Kontrolden çıkan traktörden atlayan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.