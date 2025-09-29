Haberler

Akyazı'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

Akyazı'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 3 ton 200 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durdurulan tırda 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu gişelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerin durdurduğu M.S.C. (26) idaresindeki tırın çekici ve dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 3 ton 200 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.