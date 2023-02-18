Akyaka'da ürküten deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı

Akyaka'da ürküten deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştıBir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı

MUĞLA - Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.

Hafta sonu tatili için Akyaka'ya gelen vatandaşlar sahil kenarındaki işletmelerde güneşin tadını çıkarırken, çocuklar da zamanlarını yaklaşık 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi sonrası oluşan su adacıklarında oyun oynayarak geçiriyor.Bir hafta önce 15 metre olan deniş suyu çekilmesi bir haftadır gel-git olayları ile devam ediyor. Ocak-Nisan ayları ve Eylül-Kasım aylarında mevsimsel değişiklik nedeniyle yaşanan deniz suyu çekilmesinde çekilen deniz suyu aynı gün tekrar eski haline geliyordu. Akyaka'da bir hafta önce 15 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi, zaman zaman su seviyesi eski haline alırken, bugün deniz suyu çekilmesinin 50 metreye ulaştığı ve halen çekilmenin devam ettiği görüldü.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Denizlerimizdeki seviye değişimleri, gel-git hareketleri, rüzgar basınç değişiklikleri deprem sonrası oluşan tusunami etkilere bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel itibari ile gel-git hareketleridir. Haftalık, aylık ve yıllık değişebilmektedir. Gezegenlerin, ayın ve dünyanın konumuna bağlı olarak bu etkiler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az olabilmektedir. Tusunami gibi etkiler depremden hemen sonra veya saatler içerisinde uzak kıyalarda etkisini göstermektedir. Bu nedenle şu an için depremden kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olmaz. Diğer taraftan gezegenler aynı denizleri çektiği gibi kıtaları da etkilemektedir. Özellikle dolunay dönemlerinde gezegenlerin etkilerinin bütünleşik olarak daha az olduğu dönemlerdir. Ancak literatürde büyük çaplı depremler gel-git hareketlerinden ya da gezegenler arası etkilerine yönelik ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel