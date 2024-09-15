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Akyaka'da Kuvvetli Rüzgar Feci Bir Kazaya Neden Oldu

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Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir çam ağacının devrilmesine sebep oldu. Olayda 3 kişi yaralandı ve birinin durumu ciddiyetini koruyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacının altında kalan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi'nin Albay Koyu'nda meydana geldi. İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağacı, 3 tatilcinin üzerine devrildi. Ağacın altında kalanlar çevredekiler tarafından çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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