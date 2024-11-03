Üye Girişi
Haberler

Akyaka'da Kasımda Denize Girme Keyfi

Akyaka'da Kasımda Denize Girme Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Akyaka Mahallesi, 'Sakin Şehir' unvanıyla yerli turistlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü bu güzel bölgede, yerli turistler kasım ayında güneşlenip denize girdi.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, yerli turistler, kasım ayında denize girip güneşlendi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelenler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkarttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

Patlamadan ilk görüntüler! Mahalle savaş alanına döndü

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar

Sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi? Mamak soğuk hava deposunda ne var? 5-5 biten maç var mı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti bitti mi, neden bitti? Deha CANLI İzle! Deha 7. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 118. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Nantes Marsilya CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Nantes Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Venezia CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.