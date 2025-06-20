AKUT Trabzon ve TED Koleji Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi Verdi

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AKUT Trabzon ekibi ile TED Trabzon Koleji iş birliğiyle gerçekleştirilen Lise Afet Bilinçlendirme Eğitim Projesi (LABEP), lise öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla 22 haftalık eğitim programı ile tamamlandı. Eğitimler, pratik uygulamalarla zenginleştirildi ve sertifika töreni düzenlendi.

AKUT Trabzon ekibi tarafından, lise öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen farkındalık projesi tamamlandı.

Lise Afet Bilinçlendirme Eğitim Projesi (LABEP) kapsamında AKUT Trabzon Ekibi ve TED Trabzon Koleji'nin iş birliğiyle 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine 22 hafta afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

Lojistik malzemelerin tanıtımından doğada yön bulmaya, pusula kullanmaktan telsizle haberleşmeye, yangınlara müdahaleden ip bilgisine kadar teorik ve pratik eğitimler, Düzköy ilçesindeki Doğankaya'da yapılan kampla sona erdi.

Sertifika törenine, TED Trabzon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu ve birim sorumluları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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