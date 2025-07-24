AKUT'tan Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 5 gönüllüye ilişkin paylaşım Açıklaması

Arama Kurtarma Derneğince (AKUT), Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 5 dernek gönüllüsü için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken insanlık, doğa ve tüm canlılar için gözünü kırpmadan ve hiçbir karşılık beklemeden harekete geçen onurlu, fedakar, yürekli, vicdanlı ve cesur 5 kahraman AKUT gönüllüsünü kaybetmenin derin acısının yaşandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz; Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan, Alperen Özcan kahramanca ülkemizin ormanlarını, yeşil vatanı korumak uğruna en yüce bedeli ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Her biri AKUT ailemizin çok değerli birer üyesi ve bu toprağın gerçek kahramanlarıydılar. Başta kıymetli aileleri olmak üzere, tüm sevenlerine ve AKUT camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Derneğin paylaşımında, hayatını kaybeden gönüllülerin fotoğraflarına da yer verildi. ???????