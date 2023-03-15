AKUT, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde 43 gönüllüyle çalıştığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketi için Bursa, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Trabzon ekiplerinden 43 gönüllüyle operasyona çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, afetin gelişme durumuna göre yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği kaydedildi.