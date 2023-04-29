AKUT EKİPLERİ EĞİTİM KAMPINDA

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nun Türkiye genelindeki 32 bölge ekibi, Olympos'ta eğitim kampına başladı.

AKUT'un İstanbul, Denizli, Kahramanmaraş, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kocaeli, Trabzon'unda aralarında yer aldığı 32 bölge ekibi dernek tarafından düzenlenen kampa katıldı. Kumluca ilçesine bağlı Olympos Turizm Merkezi'nde Kadir'in Ağaç Evleri'nde 5 gün sürecek eğitim kampına Kumluca Belediyesi ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden 5'er kişi katdı. 30 eğitmen 155 kursiyerin yer aldığı kampta mahsur kalma, kaza gibi olaylarda kurtarma ve ipli kurtarma tekniği hakkında eğitimler verilecek. AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Esra Üstünkaya, "AKUT Arama Kurtarma Derneği doğada kaybolma, mahsur kalma, enkaz, yangın, sel gibi operasyonlara müdahale ediyor. Doğada mahsur kalma kazalar ve kurtarma olaylarında ipli teknik kurtarma dediğimiz operasyonlarını yürütüyoruz. Dolayısı ile her yıl yerel eğitimlerin yanında ulusal ekiplerimizin bir araya geldiği farklı sevilerde, başlangıçtan en üst seviyelere kadar eğitimlerin verildiği eğitmenlerimizin ve kursiyerlerimizin dahil olduğu bir takım eğitimlerimiz oluyor" dedi. AKUT Antalya Ekip Lideri Yılmaz Sevgül ise "AKUT'un teknik arama ve kurtarma eğitim kampındayız. Amacımız tüm bölgelerimizden gelen ekiplerimize arama kurtarma tekniklerini öğretmek. Kampların devamı gelecek. Burada yetişen insanlar tüm Türkiye coğrafyasında arama kurtarma yapıyor. Dağlık bölgelerde yaşanan sıkıntıları arama kurtarma yönünde çözmeye odaklı bir eğitim kampı gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma çalışmalarını gönüllülük esasına göre yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)