Diyarbakır'da aküsü biten bir kamyona takviye yapmak isteyen iki şahıs akünün patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Akü takviyesi yapmak isteyen 2 kişi az daha canından oluyordu

Kamyonun aküsüne takviye yaparken patlama meydana geldi: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aküsü biten bir kamyona takviye yapmak isteyen iki şahıs akünün patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 989'uncu sokakta özel bir firmaya ait 76 AAH 739 plakalı tırdan, aküsü biten 27 ALS 174 plakalı kamyona Z.D. ile M.S.K. takviye yapmak istedi. Yanlış temas sonucu akünün patlamasıyla 2 kişi yaralandı yaralandı.

Yaralı şahıslar az daha canından olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırıldı.