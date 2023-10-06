Aktütün şehidinin eşi: "Bizim bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Onun dışında biz kimseyi tanımıyoruz" PKK'nın Aktütün saldırısı hafızalardan silinmiyor Şehit eşi Asuman İlbaş: "Onlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar, hep zulüm yaptılar hep Kürt halkını sömürdüler, Kürt...

Aktütün şehidinin eşi: 'Bizim bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Onun dışında biz kimseyi tanımıyoruz'

Aktütün şehidinin eşi: "Bizim bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Onun dışında biz kimseyi tanımıyoruz"

Pkk'nın Aktütün saldırısı hafızalardan silinmiyor

Şehit eşi Asuman İlbaş:

"Onlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar, hep zulüm yaptılar hep Kürt halkını sömürdüler, Kürt halkını ötekileştirdiler, Kürt çocuklarını, Kürt kadınlarını, Kürt insanlarını katlettiler"

"Bunlar hiçbir zaman bizi temsil etmediler etmeyecekler. Bizim temsilcimiz değiller. Bizim bir vatanımız var, bir bayrağımız var"

SİİRT - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ekim 2008 yılında düzenlenen hain saldırıda şehit olan 17 askerden biri olan Siirtli Davut İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş, "Bizim bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Onun dışında biz kimseyi tanımıyoruz" dedi.

Eşinin acısını ilk gün ki gibi yüreğinde taşıdığını söyleyen Asuman İlbaş, bu acının telafisinin olmadığını, tüm şehit ailelerine sabırlar dilediğini ifade etti.

İki tane evladı olduğunu, evlatlarının, her zaman babasının intikamı için yaşayacaklarını, asker olarak vatanı koruyacaklarını dile getirdiklerini aktaran İlbaş, PKK'nın çocuklarını eşinden kopardığını kaydetti.

15 yıldır çocuklarının babalarının hasretiyle büyüdüğünü söyleyen İlbaş, şöyle konuştu:

"Sürekli babalarını soruyorlar. Anne, babamız nasıldı bize anlat? Babanız cennette bizi bekliyor çok güzel bir kahramandı babanız. 2 gün boyunca eşim Bayrak Tepe'de mücadele etmiş. Eşim teröre karşı son kurşununa kadar mücadelesini vermiş. Çocuklarım, baba hasretiyle büyüdüler. Eşimle gurur duyuyorum. Eşim bir kahramandı. Bir destan yazdı. Son kurşunu bitene kadar arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Onlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar, hep zulüm yaptılar hep Kürt halkını sömürdüler, Kürt halkını ötekileştirdiler, Kürt çocuklarını, Kürt kadınlarını, Kürt insanlarını katlettiler."

"Bu siyasi bağlantısı olanlar bir gün olsun çıkıp da lanetlediler mi?" diyerek tepki gösteren İlbaş, "Kürtler, neden bu kadar katledildi? Bunu sordular mı? Sormadılar. Bunlar hiçbir zaman bizi temsil etmediler etmeyecekler. Bizim temsilcimiz değiller. Bizim bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Onun dışında biz kimseyi tanımıyoruz. Hiçbir zaman onlar başarılı olmayacaktır. Benim eşim şereflice şehit oldu. Bir Davut gitti bin Davut geldi. İki tane evladı var. Her zaman biz de babamızın intikamı için yaşayacağız, asker olarak vatanımızı koruyacağız diyorlar. Hep bu kinle yaşadılar" diye konuştu.

Bir Kürt kızı olarak, bir Kürt halkı olarak PKK'yı lanetlediğini aktaran İlbaş, "Yaşadığım süre boyunca da lanetim onların üzerinde olacak. Onlar benim çocuklarımı babasız bıraktılar, onlar benim yüreğimi yaktılar, onlar benim eşimi benden aldılar, çocuklarımdan kopardılar, lanet olsun. PKK'yı lanetliyorum. Nice Davutlar yetiştiriyoruz, nice evlatlar yetiştiriyoruz, nice Kürt gençleri vatanı için canını feda ediyor. Bunlar bizi savunmuyor tam tersi can düşmanlarımızdır. Bizim bir Türkiye Cumhuriyeti'miz var, onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'miz yok, bir bayrağımız var başka bir bayramımız yok" şeklinde konuştu.