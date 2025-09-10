Aktivistler, Küresel Sumud Filosu ile hükümetlerin Gazze konusuna bakışının değişmesini umuyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak aktivistler, ülkelerin ve uluslararası toplumun Gazze'ye saldırıları durduramadığı dönemde, bu filonun, özellikle Avrupa'da hükümetlerin bakışını değiştirmesinde etkili olacağı görüşünde birleşiyor.

İspanya'nın Barselona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerde yer alacak aktivistler, son hazırlıklarını yaptıkları Sicilya Adası'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan aktivist Carlo Alberto, filoya katılmasının sebebinin çok net olduğunu belirterek, "Bütün bir halk acı çekiyor ve dünyanın geri kalanının büyük bir kısmı olan bitene tamamen kayıtsız. Ben de bu dünyanın bir parçası olduğum, Avrupalı olduğum için, hükümetlerin yaptıklarıyla kendimi özdeşleştirmiyorum. Bu nedenle, aslında halkın, acı çekenlerin yanında olduğunu göstermek ihtiyacını hissediyorum. Bu durumda Filistinlilerin yanındayım, çünkü yaşananların tamamen insanlık dışı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Alberto, hiçbir halkın, dini bir gerekçeyle bir başka halkı yok etme hakkı olamayacağını dile getirerek, "Tüm dinler doğrudur, hepsi kabul görebilir; ama birlikte daha insanca yaşamayı öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. 2025 yılındayız, insanız, aklımız var ama halen Orta Çağ'daymışız gibi birbirimize ateş ediyoruz. Dolayısıyla buradayım çünkü insanları bilinçlendirmek istiyorum, onlara bunun en iyi çözüm olmadığını göstermek istiyorum." dedi.

Bu filoya katılanların sıradan insanlar olduğunu belirten Alberto, "Ben hayatımda tamamen başka bir işle uğraşıyorum, siyasetle ilgilenmiyorum, dış politika hakkında bilgim yok. Ben sadece protesto ediyorum. Dolayısıyla bu misyonun başarı mı yoksa başarısızlık mı getireceğini kestirecek durumda değilim." ifadelerini kullandı.

Alberto, umudunun Gazze'ye ulaşabilmek olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ama eğer ulaşamazsak da insanların, siyasetçilerin de seçilmiş ya da oy almış olsalar bile artık azınlıkta olduklarını fark etmelerini istiyorum. Zaten halkların büyük bölümü, özellikle Avrupalılar, olan bitene katılmıyor. Bu nedenle bence Küresel Sumud Filosu şimdiden bir şeyleri değiştirdi. Çünkü buradayız, yaklaşık 300 kişiyiz, onlarca tekne var. Buradayız, sabah akşam bu teknelerde çalışıyoruz, savaş bölgesine yelken açmaya hazırlanıyoruz. Bence bu bile başlı başına bir değişim. Belki bundan sonra da bu mücadeleyi sürdürmek isteyen başka insanlar çıkacaktır."

İsviçreli aktivist: "Hükümetler hiçbir şey yapmıyor ve bu çok utanç verici"

İsviçreli aktivist Jeremy Chevalley de "Buradayım çünkü hükümetim, İsrail'le suç ortaklığı yapıyor ve birçok hükümet gibi hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden artık vatandaşların bunu yapması gerektiğini düşünüyorum, çünkü hükümetler hiçbir şey yapmıyor ve bu çok utanç verici." dedi.

Bu filo girişimiyle en büyük beklentisinin ne olduğu sorulan Chevalley, "Belki büyük bir halk hareketi yaratmak ve nihayetinde vatandaşların hükümetlere baskı yapması, hükümetlerin de İsrail'e baskı yapması. Ama en büyük beklentim Gazze'ye ulaşmak. Evet, buna inanıyorum ve bazı şeyler zaten hareketlenmeye başladı. Belki bir şeyleri değiştirmeyi başarabileceğimizi düşünüyorum ve gerçekten de öyle olmasını umuyorum." yanıtını verdi.

Türk aktivist: "Bu baskı çok kıymetli"

Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu da Bursa'da bir özel kurumda öğretmenlik yaptığını ve kurumun izin vermesiyle bu filoya katıldığını anlatarak, "Gazze'deki soykırımı devletlerin durduramadığına maalesef 2 yıldır şahit oluyoruz. Sivil inisiyatif olarak insanların artık bu vicdan konvoyuna katıldığını gördüm. Küresel Sumud Filosu'nun 44 ülkeden katılımcılarının oluşturduğu bu büyük filonun bir parçası olmayı gerçekten çok istedim." diye konuştu.

Gazze'dekilerin, bu filonun oraya doğru hareket ettiğini görmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Eyüboğlu, "Umarım bu sefer biz Gazze'ye ulaşacağız. ve taşıdığımız insani ve tıbbi yardımları oradaki insanlara ulaştıracağız. Onlarla kucaklaşacağız ve bir daha dünyanın asla böyle bir soykırıma maruz kalmaması için, böyle bir şeye şahit olmaması için, dünyanın vicdanlı insanları olarak 8 milyar insan artık buna 'dur' diyecek inşallah. Amacımız, gayemiz bu." değerlendirmesini yaptı.

Küresel Sumud Filosu'nun önemli bir bilinç kazandırdığını belirten Eyüboğlu, "Ersin Çelik dün bunu kullandı: 'Avrupa narkozdan uyanıyor.' Avrupa'da özellikle insanlar iktidarlarını buna göre seçecekler, buna göre terbiye edecekler ve baskı uygulayacaklar. Bu baskı çok kıymetli. Artık daha özgür, daha adil bir dünya istiyoruz. Artık bu dünyanın 5'ten daha büyük olduğunu ifade ediyor bu insanlar ve ben bugünlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'de gelecek hafta yapılacak toplantılara dikkati çeken Eyüboğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben basit bir öğretmenim, bir eğitimciyim ama kişisel çağrım şudur: Lütfen oradaki yöneticiler, bütün dünyanın yöneticileri; bunu artık görmezden gelmesinler ve yapılması gerekenleri yapsınlar. Bu bizim alnımızın kara lekesi oldu. Bu kara lekeyi hep beraber silelim ve dünyayı bu siyonist çılgınlıktan kurtaralım."

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.