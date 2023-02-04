Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler

VAN - Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kısmen donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nde Van, Bitlis Ağrı ve İstanbul'dan gelen aktivistler Muradiye Şelalesi'nde bir araya gelerek eksi 15 derece dondurucu suya girdiler. Konu ile ilgili açıklama yapan Vangölü Aktivistler Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Amacımız çevre ve Van Gölü'ne dikkat çekmektir. Biz 4 ilden farkındalık oluşturmak için Muradiye Şelalesi'nde buluştuk. Eksi 15 derece soğukta kış yüzme festivalini gerçekleştiriyoruz. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ise "Van'ın en güzel ve doğa harikalarından biri olan Muradiye Şelalesindeyiz. Muradiye Şelalesi bildiğiniz gibi aynı zamanda 4 mevsim doğanın tüm güzelliklerini barındırıyor. Bugünde Vangölü Aktivistleri Derneği ile burada güzel bir etkinlik yaptık" dedi.