Aktaş Şelalesi Sonbaharın Güzelliklerini Sunuyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Aktaş Şelalesi, sonbahar renklerinin hakim olduğu tabiatıyla doğaseverlere güzel manzaralar eşliğinde vakit geçirme imkanı sunuyor.

İlçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan şelale çevresine, Düzce Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi kapsamında yapılan yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları ziyaretçileri doğada yolculuğa çıkarıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Düzce'nin ilk, Türkiye'nin ise 64. ekoturizm alanı olan şelalenin çevresini kaplayan kestane, çınar, gürgen ve köknar ağaçlarının yapraklarının sonbaharda yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünmesiyle oluşan ahenk doğa tutkunlarını hayran bırakıyor.

Yürüyüş parkurunda gezinti yapmak, 50 metre yükseklikten akan suyun sesini dinlemek ve etrafı saran zengin bitki örtüsünü görmek için bölgeye gelenler, hazan mevsiminin son günlerini fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.