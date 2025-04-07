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Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı Hedefi Tam Isabetle Vurdu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AKSUNGUR insansız hava aracının ASELSAN üretimi mühimmatlarla hedefi tam isabetle vurarak önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu.

İnsansız hava aracı AKSUNGUR hedefi tam isabetle vurdu

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "İnsansız hava aracımız AKSUNGUR göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insansız hava aracı AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "İnsansız hava aracımız AKSUNGUR göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı. Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu. Bu başarı, milli savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor" ifadelerini kullandı.

AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı Hedefi Tam Isabetle Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
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