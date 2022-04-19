'Aksungur'a baz istasyonu özelliği

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Aksungur'a, ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi. Bu kabiliyet ile afet durumlarında DataLink sistemleri üzerinden mobil iletişim kesintisiz sağlanacak.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin çift motorlu ilk İHA'sı 'Aksungur'a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 750 kilo faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi sağlanmış oldu. Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteği ile gerçekleştirilen ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyetle 'Aksungur' yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.