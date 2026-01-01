Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye çıktı; kayıp çoban aranıyor
Artvin'in Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığda, Afgan uyruklu çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısı ikiye yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor.
AFGAN ÇOBANIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen çığda ölü sayısı 2'ye çıktı. Kar altında kalan çobanlardan Suat Temel'in ardından Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, Bülent Gezer'i arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel