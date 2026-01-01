Haberler

Artvin'deki çığda ölü sayısı 2'ye çıktı; kayıp çoban aranıyor

Güncelleme:
Artvin'in Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığda, Afgan uyruklu çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısı ikiye yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor.

AFGAN ÇOBANIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen çığda ölü sayısı 2'ye çıktı. Kar altında kalan çobanlardan Suat Temel'in ardından Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, Bülent Gezer'i arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
