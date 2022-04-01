Aksu Perge Ortaokulu'nda Kardeş Kütüphanesi hizmete girdi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince Ak Su Perge Ortaokulu'nda yapılan Kardeş Kütüphanesi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediyeciliğin yalnızca yol, su, temizlik gibi hizmetlerinden ibaret olmadığını, eğitimden kültüre, sosyalden sağlığa insanların doğumundan ölümüne kadar yanlarında olması gerektiğini belirtti.

Belediye olarak eğitim çalışmalarına gereken önemi verdiklerini vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Okulumuzun tarihi yapısını koruyarak güzel bir kütüphane kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanemizi, tam donanımlı ve işlevsel hale getirmek için her detayı düşündük. Modern çalışma alanları, aydınlatma, kullanım kolaylığı olan raflarla donattığımız Perge Ortaokulu Kütüphanesi'ni, 3 bin kitaplık bir koleksiyonla donattık. Kütüphanemiz sadece Perge Ortaokulu'nun değil, çevredeki birçok öğrencinin ve öğretmenin hizmetinde olacak."

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar da çocukların sporla, müzikle, sanatla, resimle, kitapla buluşturmanın güzel bir etkinlik olduğunu bildirdi.

Aksu Perge Ortaokulu Korosu tarafından şarkıların da seslendirildiği törene Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Okul Müdürü Salih Korkmaz, Aksu Perge Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.