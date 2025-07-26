Aksu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aksu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu alanda meydana geldi.

AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu Aksu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesindeki ağaçlık alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İtfaiyecilerin müdahalesine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevrede bulunan apartmanlarda ve lojmanlarda oturanlar, yangın evlerine yaklaşmasın diye balkonlarından hortumla çevreye su sıktı. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmasına başladı.

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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