Aksu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde yaşayanlar güvenli alanlara yönlendirildi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar müdahale etti.

Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
