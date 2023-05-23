Aksu'da yayla seracılığı artıyor

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilçede yayla seracılığında son yıllarda artış sağlandığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, ilçede de örtü altı tarımına 2014'te 4 dekarla başlandığını 2023'te ise bu rakamın 45 dekara ulaştığını söyledi.

İlçede örtü altı tarımın mayısta başlayarak kasıma kadar devam ettiğini belirten Yılmaz, "Seralarda ağırlıklı domates ve salatalık üretilmektir. İlçe genelinde seracılık yaygınlaştı. Bu da yöre halkının kalkınmasında ve kadın çiftçilerimizin desteklenmesinde önemli rol oynadı. İlerleyen dönemlerde çiftçilerimizi desteklemek amaçlı örtü altı tarımına yönelik Aksu Kaymakamlığı ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordineli projeler yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Aydoğan ise, bin metrekarede örtü altı tarımla uğraştığını belirterek, "2023 yılı sezonu için 30 bin fide dikmeyi planlıyorum. Örtü altı tarımının meşakkatli bir iş fakat geliri tatmin edici." dedi.