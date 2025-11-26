Haberler

Aksu'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş 25 Ton Tavuk Ürünü Ele Geçirildi

Aksu'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş 25 Ton Tavuk Ürünü Ele Geçirildi
Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü ve çeşitli et ürünleri imha edildi. İşletmelere ceza kesildi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi. Zabıta tarafından toplanan ürünler imha edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki 4 soğuk hava deposunda gıda denetimi gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi. Son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan ürünler imha edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işletmelere idari yaptırım cezası uygulanıp, mühürlendi.

'HALKIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN'

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "Halkımızın içi rahat olsun. Hiç kimse halkın sağlığıyla, çocuklarımızın sağlığıyla oynayamaz. Aksu Belediyesi olarak gıda güvenliği konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise şunları söyledi: "Çamköy Mahallesi'nde iki işletmeye yönelik denetimlerde, tarihi geçmiş tavuklar ile bu tavuklardan imal edilip yeniden paketlenen ve halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan ürünlere rastladık. Duruma anında müdahale ederek iş yerlerini mühürledik, cezai yaptırım uyguladık ve ürünlerin tamamını imha ettik. Belediye olarak halk sağlığını hiçe sayan işletmelere asla müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz devam edecek."

