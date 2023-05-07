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Aksu'da ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Aksu'da ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Güncel Haberler

Isparta'nın Aksu ilçesinde ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde zarar gören depremzedeler için kermesler düzenlendi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kermeslerde Yaşar Kocabaş ortaokulu öğrencileri kumbaralarını depremzede öğrencilere bağışladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kermeslerin ilerleyen günlerde yeniden düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel

Hisarcık Isparta Güncel Haberler

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