Aksu'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde Macun Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel