Aksu'da Mermer Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Aksu ilçesindeki bir mermer ocağında kafasına taş düşen işçi Recep P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Isparta'nın Aksu İlçesinde bir mermer ocağında kafasına taş düşen işçi hayatını kaybetti.
Öbektaş mevkisindeki bir mermer ocağında çalışan Recep P'nin kafasına taş düştü.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Recep P., Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Recep P., buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel