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Aksu'da lise öğrencileri resim sergisi açtı

Aksu'da lise öğrencileri resim sergisi açtı

Güncel Haberler

Aksu ilçesinde lise öğrencileri, yıl boyunca farklı tekniklerle yaptıkları resimlerden oluşan sergi düzenledi.

Aksu ilçesinde lise öğrencileri, yıl boyunca farklı tekniklerle yaptıkları resimlerden oluşan sergi düzenledi.

Aksu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin alışveriş merkezinde organize ettiği serginin açılışına, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen de katıldı.

Şahin, öğretmen ve öğrencileri özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Sergi, 21 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Hikmet Şahin Hisarcık Güncel Haberler

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