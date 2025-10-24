Haberler

Aksu'da Fırtına ve Yağış Sonrası Sera Hasar Tespiti Başlatıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde fırtına ve yağış nedeniyle zarar gören seralar için hasar tespit çalışmaları başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, çiftçilere destek sağladıklarını ve hasar raporlarının kısa sürede Bakanlığa iletileceğini açıkladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dün fırtına ve yağış, İhsaniye, Barbaros ve Solak mahallelerinde bulunan seralara zarar verdi.

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün öğlen saatlerinden itibaren Aksu'da yağmur, fırtına ve dolu felaketi yaşandı. Özellikle ilçemizin kuzey mahallelerinde çiftçilerimiz zarar gördü. Saha tespit çalışmalarımıza başladık, muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Şu anda arazide ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Hazırlanan raporların kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini belirten Boğatimur, "Artık dünyada iklim değişiklikleri nedeniyle her an farklı hava olayları yaşanabiliyor. Bu yüzden en etkili korunma yöntemi TARSİM sigortasıdır. Biz de çiftçilerimize gerekli teknik desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

