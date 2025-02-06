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Aksu Çayı Köprüsü'ndeki Güçlendirme Çalışmaları Tamamlandı

Aksu Çayı Köprüsü'ndeki Güçlendirme Çalışmaları Tamamlandı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Çalışmalar, köprünün ayaklarının güçlendirilerek daha güvenli hale getirilmesini amaçladı.

Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dahil edilen Aksu Çayı Köprüsü'nde başlanılan güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında, köprünün zamanla yıpranan ayaklarının güçlendirilerek daha güvenli hale getirildiği kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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