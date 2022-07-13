Akşener: Yangın Sonrası Şovlara Ayrılan Zaman, Yangın Öncesinde Alınması Gereken Önlemlere Ayrılmadığı İçin Ormanlarımızın Küle Dönüşünü İzlemeye... - Haberler

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Akşener: Yangın Sonrası Şovlara Ayrılan Zaman, Yangın Öncesinde Alınması Gereken Önlemlere Ayrılmadığı İçin Ormanlarımızın Küle Dönüşünü İzlemeye...

ANKA - Güncel
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Akşener: Yangın Sonrası Şovlara Ayrılan Zaman, Yangın Öncesinde Alınması Gereken Önlemlere Ayrılmadığı İçin Ormanlarımızın Küle Dönüşünü İzlemeye...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Datça ve Çeşme’de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Datça ve Çeşme'de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık" dedi.

Meral Akşener, bugün Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınlarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Datça ve Çeşme'de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık."

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Çeşme Güncel Haberler

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