Akşener ve Davutoğlu milletvekili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.

Hastane çıkışı Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde artan şiddet olaylarının meclise yansıdığını belirterek zaman zaman tansiyonun yükselebileceğini ama bunun fiili bir saldırıya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Örs'ün ciddi bir hayati tehlike atlattığını aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda durumu daha iyi, kendisine müdahale yapılmış ancak bir müddet daha gözaltında kalacak. Kalp pilinin durması ile çok büyük hayati risk geçirmiş. Her şeyden önce olaya sebep olan milletvekilinin en azından insani gerekçelerle özür dilemesi gerekir.

Ümit ederim ki ilgili yetkililer gerekli dersi çıkarırlar. Tekrar Meral Akşener'e, İYİ Partililere ve Trabzonlulara geçmiş olsun."