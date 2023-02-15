Akşener ve Babacan Birer Maaşlarını Depremzedeler İçin Bağışladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasının ortak yayınına katılarak kendilerinin ve eşlerinin birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının ortak yayınına katılarak kendilerinin ve eşlerinin birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı.

Türkiye'de yayın yapan 300'ü aşkın radyo ve televizyon kanalı bu akşam ortak yayın yaparak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen milyonlarca depremzede için yardım kampanyası düzenliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ortak yayına ayrı ayrı bağlanarak kendilerinin ve eşlerinin birer maaşını depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Babacan, bu akşam ortak yayında şunları söyledi:

"Biz deprem bölgesindeyiz. Bugün sabah Elbistan'daydık. Daha sonra Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçesine gittik. Malatya Merkez'den sonra da şimdi Elazığ'a geldik. Gerçekten çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Milletçe başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle acıları ülkemize, milletimize yaşatmasın. Hep beraber millet olarak, kamu iş birliğiyle hep beraber bu zorluğu aşacağız. Yerel yönetimler olsun, merkezi hükümet olsun. Sivil toplum, gönüllüler hep beraber millet olarak omuz omuza çalışarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Elazığ'a vardığımda bir çay evinin televizyonundan bağış kampanyasını gördüm, izledim. Ben de kendim adıma ve eşim Zeynep adıma birer maaşımı bu kampanya için bağışlıyorum."

Akşener ise bu akşam ortak yayında şöyle konuştu:

"Başımız sağ olsun. Allah bir daha milletimize böyle bir acı göstermesin. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz. İnşallah bundan sonra da yardımlarımız sürecek. Ölmüşlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık diliyorum. Yaptığınız bu güzel yayın için de sizlere teşekkür ediyorum."