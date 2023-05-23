Akşener: Uzlaşacaklarına eminim

Emre Can URAN / İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çekmeköy'de bir fabrikayı ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmeleri ile ilgili soruya "Sayın Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, işte 4 madde konusunda anayasanın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66.Madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının, bileşenlerinin, paydaşlarının bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de bulunan bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, "Hepimizin, hepinizin görüşlerinin dikkate alındığı, Millet İttifakı'nın önerileriyle, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum parlamenter sisteme geçişte. Hukukun üstünlüğü, liyakat, şeffaflık, yargının bağımsızlığı konularında çok rahat anlaşılıp bu ucube sistemden, hem de AK Parti'nin gayretiyle de vazgeçileceğine inanıyorum. Belki de hayır burada oldu, bahsettiğim o. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği andan itibaren elindeki o büyük imkanların ve o acayip gücün kullanılması halinde en fazla AK Partililer bu işe gıcık olur. Onun için hep beraber el birliğiyle geçiş, parlamenter sisteme geçiş olabilir ve daha hızlı olabilir diye düşünüyor ve ben buna inanıyorum" diye konuştu.

"UZLAŞACAKLARINA EMİNİM"

"BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

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